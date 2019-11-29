Кейптаун, , 08:47 — REGNUM Пятеро подозреваемых в хранении частей тела диких животных предстали перед судом в четверг, 28 ноября, в городе Клерксдорп на северо-западе ЮАР. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов, они были арестованы во вторник, 26 ноября, во время рейдов на двух фермах в Клерксдорпе и Хартебисфонте в северо-западной провинции страны, где полиция обнаружила 100 рогов носорога, четыре туши тигров, шкуру тигра, оружие и сотни патронов.

Местный представитель полиции Бриг Сабата Мокгвабоне заявил, что данная операция изначально была направлена на изъятие незаконного огнестрельного оружия.

«Во время операции были обнаружены охотничье ружье, дробовик, специальный револьвер, пистолет, а также несколько пустых патронов и патронов к боевым снарядам. Кроме того, полиция конфисковала то, что выглядело как шкура тигра», — заявил Мокгвабоне.