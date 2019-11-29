Белогорск, Амурская область, , 09:05 — REGNUM Протечка хлористоводородной кислоты произошла в одном из вагонов на железнодорожной станции Белогорск-2 в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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После обнаружения протечки опасной жидкости, платформа с опасным контейнером оперативно была переведена в безопасное место. Как выяснилось, согласно карточке груза, в контейнере находится 20 мест хлористоводородной кислоты, емкостью 900 литров. Одна из ёмкостей дала течь. Кислота предназначалась для нужд маслоэкстракционного завода «Амурский».

После оценки ситуации, получатель забрал весь груз, включая протёкшую ёмкость.

Как сообщало ИА REGNUM, новый завод в Приамурье ценных специалистов везёт издалека, в том числе из Сибири и западных регионов страны.