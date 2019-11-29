Хьюстон, США, , 08:44 — REGNUM Пожарным удалось добиться определённого прогресса в тушении пожара, который произошёл на химическом заводе в городе Порт-Нечес в американском штате Техас. Однако власти сохраняют обязательный порядок эвакуации в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Накануне, 28 ноября, пожарные из водяных пушек пытались потушить пламя. Пожар был локализован. Однако, как заявил судья округа Джефферсон Джефф Браник, который подписал приказ об обязательной эвакуации, действие документа он отменить не готов, пока не удостоверится в том, что людям безопасно возвращаться в свои дома.

Уточняется, что этот вопрос будет решаться утром 29 ноября.

Добавим, что согласно замерам компании, которая владеет заводом, уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимые пределы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября на химическом заводе в Порт-Нечесе в штате Техас произошли два взрыва. В результате взрывов пострадали три человека. На предприятии возник пожар, местные власти распорядились эвакуировать около 60 тысяч человек из ближайших домов, расположенных в радиусе 6,4 км.

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