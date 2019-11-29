Уфа, , 08:35 — REGNUM Авиарейс в китайскую Санью задержан в Уфе из-за неисправности самолета. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Башкирии.

Сообщается, что плановый вылет рейса Уфа — Санья F7−9741 авиакомпании I Fly должен был состояться 28 ноября в 13:30 (мск).

Фактическое время вылета назначено на 16:30 (мск) 29 ноября. Таким образом, время задержки рейса составляет более 25 часов.

Отмечается, что 343 пассажира, которые зарегистрировались на рейс и ожидают вылета, расселили в гостинице города, обеспечили горячим питанием и напитками.