Анадырь, , 08:45 — REGNUM Чукотку ждут сильные метели и ураганный ветер. Синоптики и МЧС Чукотки предупреждают, что неблагоприятные метеорологические явления могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за усиления ветра до 40 м/с в Анадыре и северных районах округа не исключаются нарушения в работе ЖКХ, электроснабжении, обрушения конструкций. Снежные заносы на дорогах затруднят движение автомобилей.

«Рекомендуется жителям прибрежных районов принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, безопасности детей и имущества», — напомнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозировали в регионах Дальнего Востока аномально тёплый декабрь. Отмечается, что в Якутии и на Колыме в ноябре были нехарактерно тёплые дни.