Насрия, , 08:25 — REGNUM В результате акций протеста в иракском городе Насрия, расположенном на юге страны, погибли 22 человека. об этом 29 ноября сообщает Al Jazeera.

Кроме того, во время беспорядков пострадали порядка 150 человек, за непропорциональное применение силы был уволен высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди выпустил распоряжение об увольнении главы службы безопасности Насрии генерал-лейтенанта Джамиля аль-Шаммари.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке не стихают почти два месяца. В ходе беспорядков погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Граждане недовольны социальными проблемами в обществе.

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