Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ пожарным минувшей ночью пришлось бороться с крупным возгоранием в частном дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия огнеборцев горели кровля здания, веранда и гараж.

«К месту пожара по повышенному рангу незамедлительно были направлены пожарные расчёты. Существовала угроза перехода огня на три соседних дома», — сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Юрий Гребёнкин.

Ликвидация огня продолжалась около часа — было задействовано 25 человек и семь единиц техники. В результате сгорели дом и гараж на общей площади 128 квадратов, автомобиль. Кроме того, пожар повредил строящийся рядом дом. Однако погибших и пострадавших удалось избежать.

Причины пожара выясняются дознавателями.

Напомним, ранее в Улан-Удэ горело здание студенческого общежития. Как сообщало ИА REGNUM, пожарные эвакуировало из здания 154 человека.

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