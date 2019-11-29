Санто-Доминго, , 08:14 — REGNUM Пострадавшие во время ДТП в Доминикане российские туристы, за исключением двоих, находящихся в тяжелом состоянии, вернутся на родину примерно через неделю. Об этом 29 ноября в эфире телеканала «Россия 24» рассказал Михаил Евдокимов, руководящий отделением российского посольства в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

«Как мне заявили туроператоры и медики, все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных», — заявил дипломат.

Помимо этого, он рассказал, что 29 ноября будет проведена операция туристке из России, получившей наиболее тяжёлое повреждение — травму позвоночника, и что в этот же день из больницы будут выписаны ещё трое из числа пострадавших российских туристов.

Также Евдокимов сообщил, что после ДТП некоторые из граждан России лишились своих документов — паспортов, которые были утрачены или пришли в негодное состояние после ДТП, из-за чего им были выданы свидетельства о возвращении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября транспортная компания Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с российскими гражданами в салоне, заявила, что транспортное средство было полностью исправно.