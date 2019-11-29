Красноярск, , 08:11 — REGNUM Деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся контрабандой пороха и торговлей оружием, пресечена в Красноярском крае. Об этом 29 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

По информации регионального УФСБ, при задержании у подозреваемых были изъяты оружие и боеприпасы, предположительно, иностранного происхождения. В том числе гладкоствольное и нарезное оружие, 55 килограммов пороха и около 8 тысяч патронов различного калибра.

Следствие уже установило 62 лица из других регионов России, которые приобрели оружие и боеприпасы у членов преступной группы.

Как ранее сообщала пресс-служба ФСБ РФ, всего в двенадцати регионах России, где орудовала преступная группа, было изъято 82 килограмма контрабандного пороха, более девяти тысяч патронов, четырнадцать единиц различного огнестрельного оружия. Оперативниками была пресечена деятельность трёх подпольных мастерских по изготовлению патронов и переделке гражданского оружия в боевое.

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