Владивосток, , 08:36 — REGNUM В Приморье будут судить 16-летнего подростка, обвиняемого в жестоком убийстве, которое произошло в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Читайте также: В Приморье на улице посёлка расстреляли атамана казачьего войска

Убийство произошло в сентябре 2019 года в посёлке Горные Ключи Кировского района Приморья во время совместного распития спиртных напитков обвиняемого с 67-летним мужчиной. Старший собутыльник в ходе возникшей ссоры несколько раз ударил младшего по лицу, после чего тот взял вилы и насмерть заколол собутыльника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе Приморья неизвестные прямо в центре посёлка расстреляли атамана казачьего войска, после чего скрылись с места преступления и по настоящее время не найдены.