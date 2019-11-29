Якутск, , 08:35 — REGNUM «Чёрная пятница» может действительно стать чёрной датой для некоторых покупателей — мошенники в Якутии активизировались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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МВД Якутии распространило предостережение для любителей скидок в «чёрную пятницу». Полиция напоминает жителям республики об осторожности во время распродаж и разных «выгодных» предложений.

По информации МВД, в сети зафиксирована активность по созданию целевых страниц сайтов с акцией «чёрная пятница». На этих веб-ресурсах покупателей просят внести свои персональные данные якобы для покупок со значительной скидкой. По факту оказывается, что это действуют мошенники. Они таким образом крадут деньги с банковских карт.

«Чёрная пятница» — прекрасный повод для злоумышленников собрать как можно больше ваших персональных данных», — считают правоохранители.

Необходимо проверять оригинальность домена интернет-магазина.

«Мошенники часто используют похожие названия и имена. Если сайт начинается на «http://» — это повод усомниться в оригинальности страницы. Кроме того, действующее законодательство обязывает магазины размещать правовую информацию при сборе и обработке личных сведений. Не лишним будет проверить наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Также необходимо ознакомиться с достоверными отзывами об интересующих вас акциях», — предостерегают жителей Якутии полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, «чёрная пятница» — всемирная распродажа, инициированная США, скидки на некоторые товары достигают 70−80% и даже 90%.