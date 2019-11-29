Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 07:59 — REGNUM На Среднем Урале передано в суд уголовное дело в отношении жительницы белоярского района, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия в феврале 2016 года обвиняемая, реализовала мошенническую схему с муниципальными земельными участками с привлечением третьих лиц. Будучи юристом, и представляя интересы граждан, женщина оформляла землю в собственность, а затем продавала её по доверенности, присваивая полученные деньги. Общий ущерб от мошеннических действий превысил два миллиона рублей.

Отметим, что для реализации злого умысла обвиняемая вносила недостоверные записи в выписку из похозяйственной книги, которую представила специалист Большебрусянской сельской управы. Чиновница была привлечена к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, и в июне 2019 года суд прекратил уголовное дело, применив меры уголовно-правового характера. Ей назначили судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.