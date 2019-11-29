Благовещенск, , 08:10 — REGNUM Дорожные и коммунальные службы Белогорска пробуют различные способы борьбы с гололёдом, сковавшем город после аномальных дождей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперименты пошли по двум направлениям — химическим и физическим. В первом случае вытопить лёд пробовали с помощью горючих жидкостей: бензина, спирта и жидкости для розжига угля. Бензин плавил лёд, но оставлял копоть и запах, остальные жидкости эффекта не произвели.

Во втором случае испробовали мощный гусеничный бульдозер, который грунтозацепами своих гусениц на оцепленном полицией участке городской улицы, попытался разрушить ледяной панцирь дороги. Вместе со льдом разрушению подвергся и асфальт, в результате чего от этого способа было решено отказаться.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белогорска по всему Дальнему Востоку ищут химические реагенты, с помощью которых можно было бы убирать лёд с улиц города, так как имевшийся нормативный запас из-за аномальных дождей, выпавших в конце ноября и превративших город в сплошной каток, быстро закончился.