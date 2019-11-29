Хабаровск, , 08:05 — REGNUM В Хабаровске арестована директор туристической компании по подозрению в крупном мошенничестве. С заявлениями в правоохранительные органы обратились 68 туристов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным УМВД по Хабаровскому краю, преступница в период с марта по октябрь 2019 года продавала клиентам туры в европейские страны и страны Юго-Восточной Азии. Клиенты вносили либо предоплату, либо полную стоимость туров. Люди заплатили мошеннице от 20 тыс. до 1 млн рублей. Однако директор фирмы оплату туроператорам не производила, а тратила деньги клиентов на личные нужды. В лучшем случае она оплачивала туристам авиабилеты, а проживание в отелях — нет. В итоге люди, прилетев в чужую страну, в прямом смысле оказывались на улице.

Предварительная сумма ущерба, который нанесла мошенница жителям Хабаровского края превышает 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159. Преступнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года сотни туристов российского туроператора, именовавшего себя «Жемчужная река», застряли на китайском курорте — острове Хайнань. Туроператор долгое время не платил авиаперевозчикам. В итоге авиакомпании отказались вывозить туристов с острова. Потребовалось вмешательство МИД РФ и глав российских регионов, чтобы люди вернулись домой. Китайская туристическая компания «Жемчужная река» заявила, что российский туроператор с таким же названием присвоил себе её имя незаконно. О проблемах с оплатой перевозчикам китайская сторона не знала.