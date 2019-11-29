Биробиджан, , 08:00 — REGNUM В Биробиджане суд на девять дней приостановил работу пищевого предприятия, кормившего учащихся лицея №23, где отмечено массовое отравление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда.

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Причиной закрытия предприятия называются выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты установили, что на предприятии нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. Среди них: недостаточно ёмкостей для обработки отдельных продуктов, кухонная посуда без маркировки, не выделено место для уборочного инвентаря пищеблока, у некоторых сотрудников истёк срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в лицее №23 города Биробиджана порядка пятидесяти учащихся пожаловались на ухудшение своего состояния, позже несколько человек были госпитализированы с подтверждённым диагнозом норовируса.