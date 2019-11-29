Иркутск, , 07:24 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в локомотив на железнодорожном переезде в Иркутске, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Сообщается, что ДТП произошло в 10:23 по местному времени (05:23 по московскому). Водитель автомобиля врезался в локомотив, когда тот ехал по железнодорожным путям. В результате аварии пострадавших не было. Отмечается, что движение поездов выполняется согласно расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября автобус столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Красноярском районе Астраханской области. В результате аварии пострадали семь человек, их госпитализировали.

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