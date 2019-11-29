Оренбург, , 06:28 — REGNUM В школе № 86 Оренбурга зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Работа пищеблока приостановлена, сообщает телеграм-канал Пул№65.

По оперативным данным, выявлено 17 случаев кишечной инфекции. Губернатор Денис Паслер провел оперативное совещание с министрами образования и здравоохранения и поручил проверить пищеблок и производственную базу поставщика.

С 29 ноября в школе ввели сокращённый учебный день длительностью четыре часа.

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