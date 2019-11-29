Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика задержана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отец ребёнка скрылся с двумя детьми. Его ищут. Официальных комментариев пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из парков Екатеринбурга было найдено тело мальчика с кляпом во рту. По некоторым данным, его родители являются сектантами, и расправа над мальчиком как-то связана с этим.

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