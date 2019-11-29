Хабаровск, , 06:14 — REGNUM На предстоящих выходных, 30 ноября и 1 декабря 2019 года, в Хабаровск придёт циклон, который принесёт снегопад и потепление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам синоптиков, температура в Хабаровске ожидается —6…—13 °C, а вот снегопад сильным не будет, поэтому заторов на автотрассах можно не опасаться.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящие выходные на Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Шторм принесёт ветер до 30 м/сек с порывами до 40. В Баренцевом море прогнозируется опасное волнение, возможно стремительное обледенение судов.