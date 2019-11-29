Якутск, , 06:03 — REGNUM В холодное время года в Якутске увеличились нападения бродячих собак на людей — с начала года с жалобами обратилось 64 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Осенью увеличивается число безнадзорных животных. Это связано с тем, что люди по окончанию дачного сезона оставляют своих собак без привязи, они сбегают и сбиваются в стаи. За год было 64 случая нападения собак», — пояснил замглавы города Роман Сорокин.

По словам Сорокина, администрация принимает ряд мер по отлову бездомных животных, и даже устраивают рейды по ночам.

Как сообщало ИА REGNUM, стая бродячих собак напала на первоклассника в Красноярске, продавец магазина спасла мальчика.