Владивосток, , 06:00 — REGNUM В социальных сетях житель Владивостока рассказал, как проходил в прокуратуру с пистолетом и никто его не остановил, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На входе, как и положено, стоят металлоискатели. Рамки оба раза сработали на мужчину. Но ни охрана, ни прокурорские внимания не обратили, пишет ДЕЙТА.РУ. Автор поста утверждает, что у него имеется разрешение на оружие и оно всегда находится при нём.

«Как бы на минуточку, захожу я со стволом. А охрана даже не интересуется, почему срабатывает металлоискатель, и спокойно впускает людей», — написал мужчина.

Также мужчина, переживая за жизни силовиков, просит вышестоящую прокуратуру объяснить правила безопасности приморским правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2005 года в прокуратуру Ленинского района Владивостока пришёл вооружённый мужчина, который сразу открыл огонь на поражение, в результате чего трое сотрудников прокуратуры погибли, один был ранен, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством.