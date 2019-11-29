Москва, , 05:57 — REGNUM На Новом Арбате в Москве полностью восстановлено перекрытое ранее после ДТП движение, 29 ноября сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие в районе дома № 23 привело к перекрытию движения на Новом Арбате в направлении Кутузовского проспекта. Для автотранспорта был организован проезд по полосе встречного движения, что привело к образованию затора длинной полкилометра.

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