Якутск, , 05:37 — REGNUM В магазин одежды в Намском районе Якутии ночью забрался вор и вынес вещей на 13 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Полиция в краже подозревает 38-летнего безработного, имеющего не одну судимость.

Он ночью сломал замок на двери в магазин и похитил три комплекта женского нижнего белья, корсет, электрическую маникюрную машинку, ортопедическую подушку, женские джинсы и детскую шапку.

После задержания мужчина пояснил, что всё взял для подарка своей девушке. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, из автомобиля в Москве похитили сумку, в которой были 4 млн 839 тыс. рублей и 3,7 тыс. евро.