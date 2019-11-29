Петропавловск-Камчатский, , 05:29 — REGNUM На Камчатке ожидается сильный шторм. 29 ноября на полуострове будет царить штормовая погода с ветром до 30 метров в секунду с порывами до 40 метров, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В акватории Берингова моря синоптики обещают опасное волнение. Возможно быстрое обледенение судов. Ветер может стихнуть лишь к утру 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года к Камчатке один за другим подходят сильные циклоны, шторма, снегопады. Для сопровождения пассажирского транспорта на улицы направлены тяжелые тягачи.