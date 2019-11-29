Петропавловск-Камчатский, , 04:43 — REGNUM Возобновлено движение автомобилей по дороге Усть-Большерецк — поселок Октябрьский в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Отмечается, что движение в настоящее время разрешено лишь пассажирскому и легковому автотранспорту. Грузовым автомобилям весом свыше 10 тонн проезд по дорого по-прежнему запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября на Камчатке была временно закрыта дорога из Усть-Большерецка в Октябрьский, 14-километровый участок которой проходит по песчаной косе. Дорога была закрыта из-за того, что морская вода размыла дорожное полотно на этом участке.

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