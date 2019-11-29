Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM Два гаража загорелись в поселке Смирных Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожарные прибыли на место происшествия через 4 минуты после поступления вызова. На месте происшествия они увидели открытый огонь в двух гаражах на улице Ленина, общая площадь возгорания составляла 24 квадратных метра. В ликвидации пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Отмечается, что в одном из гаражей находился автомобиль. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в селе Хомутово Иркутской области взорвался газовый баллон. В результате взрыва возник пожар, охвативший гараж и автомобиль ВАЗ-2104. Пострадавших и погибших не было.

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