Петропавловск-Камчатский, , 04:20 — REGNUM На севере Камчатки 13-летний мальчик, совершавший с друзьями спортивную пробежку погиб. Трагедия произошла в отдалённом селе 22 ноября. Доставить тело подростка вертолётом в Петропавловск-Камчатский по погодным условиям получилось только 28 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке за городом на дороге нашли одиноко гуляющего 4-летнего ребёнка

По предварительной информации, мальчик упал и ударился головой о бордюр. Обстоятельства гибели подростка выясняет следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, в пригороде Петропавловска-Камчатского местная жительница обнаружила одиноко гуляющего четырёхлетнего ребёнка. Малыш был без шапки. Правоохранительные органы выясняют, как ребёнок оказался один за городом.