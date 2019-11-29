Казань, , 03:13 — REGNUM В ближайшее время Советский районный суд Казани начнёт рассматривать уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-директора местной строительной компании, которого обвиняют в невыплате зарплаты и крупном хищении средств дольщиков. По вменяемым статьям ему грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

64-летний бывший директор компании «СтройКом», по данным следствия, в течение трёх лет — с 2015 по 2018 годы — привлекал деньги жителей Татарии в стройку домов в микрорайоне «Яшьлек», который возводился в деревне Куюки Пестречинского района. Дома в срок возведены не были, а деньги покупателям не вернули. Общий ущерб оценивается в 330 млн рублей.

Помимо этого, экс-директор обвиняется в невыплате зарплаты 13 работникам компании с января 2017-го по конец апреля 2019 года. Общая задолженность перед ними за этот период превысила 2,6 млн рублей.

Вину фигурант признал лишь частично, до суда он помещён под домашний арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года дольщики этой стройки в знак протеста разбили палаточный лагерь на месте, где им обещали построить дома. Часть покупателей приобретали квартиры здесь как участники федеральной программы «Жильё для российской семьи».