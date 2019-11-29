Москва, , 04:35 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие привело к перекрытию движения на Новом Арбате в Москве, 29 ноября сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

Как следует из сообщения, движение в направлении Кутузовского проспекта перекрыто в районе дома 23 на Новом Арбате. Для автотранспорта организован проезд по полосе встречного движения, что привело к возникновению затора длинной 0,5 километра.

Власти призывают объезжать этот участок по другому маршруту.

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