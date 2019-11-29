Хьюстон, США, , 02:52 — REGNUM Крупный пожар, возникший в результате двух взрывов на химическом предприятии в американском Порт-Нечесе (штат Техас), до сих пор не могут ликвидировать, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что сотрудники пожарных служб не могут подобраться к предприятию и начать ликвидацию возгорания. До сих пор сохраняется угроза взрывов на заводе. Отмечается, что под приказ о принудительной эвакуации попадают более 50 тысяч местных жителей, однако не все из них имеют возможность уехать.

«Сейчас День благодарения, многим людям просто некуда идти», — заявил шериф округа Джефферсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября на химическом заводе в Порт-Нечесе произошли два взрыва. В результате взрывов пострадали три человека, их госпитализировали. На предприятии возник пожар, местные власти распорядились эвакуировать около 60 тысяч человек из ближайших домов, расположенных в радиусе 6,4 километров.

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