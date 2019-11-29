Амурзет, , 03:14 — REGNUM Настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонах Спиридон (в миру — Абрамов Юрий Николаевич), задержанный по подозрению в педофилии, являлся членом партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как указано на сайте «Правжизнь профиль» с марта 2009 года по сентября 2014 года Юрий Абрамов был депутатом районного Собрания депутатов муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» третьего созыва. С октября 2009 года был избран председателем комиссии Собрания депутатов муниципального района по социально-экономической политике. Являлся членом местного политического совета партии «Единая Россия», отвечал за работу с молодёжью.

9 июля 2012 года Указом управляющего Биробиджанской Епархией назначен на должность диакона местной религиозной организации приход Святого Пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области Биробиджанской Епархии Русской Православной Церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области правоохранители задержали иеромонаха Спиридона, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетних.