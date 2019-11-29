Петропавловск-Камчатский, , 02:35 — REGNUM По данным Камчатстата, в Камчатском крае за год зарегистрировано 515 ВИЧ-инфицированных. За этот же период умерли 24 человека, страдающих смертельным недугом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Впервые в 2019 году диагноз был поставлен 153 жителям Камчатки. Из них 104 мужчины и 49 женщин. Трое вновь зарегистрированных больных являются гражданами Узбекистана, остальные — местные.

Самый высокий уровень заболевших наблюдается среди камчатцев в возрасте 32−44 лет. На втором месте граждане в возрасте 25−34 года. Девять женщин с диагнозом ВИЧ родили детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на ВИЧ-инфицированного завели уголовное дело за незащищенный сексуальный контакт с женщиной. Больной не предупредил партнёршу о том, что у него смертельно опасный диагноз. К счастью, анализы показали, что женщине болезнь не передалась. Однако она всё равно обратилась в правоохранительные органы.