Багдад, , 02:31 — REGNUM Свыше тридцати демонстрантов погибли за последние сутки при столкновениях с сотрудниками правопорядка в нескольких регионах Ирака, 28 ноября сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Так, в Багдаде четыре человека погибли после того как полицейские начали стрельбу боевыми патронами по протестующим. Еще не менее 25 демонстрантов погибли в ходе беспорядков в городе Насирия на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке в результате столкновений с силовиками с начала октября погибли не менее 300 человек, а еще около 15 тысяч пострадали.

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