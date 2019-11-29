Оттава, , 01:09 — REGNUM Легкомоторный самолет Piper PA-32 разбился в канадском Кингстоне (провинция Онтарио), передает телеканал CTV.

Сообщается, что самолет упал в труднодоступной местности в 5−7 километрах от аэропорта. На борту воздушного судна на момент трагедии находились семь человек, среди них — трое детей. В результате крушения самолета все они погибли. Причины авиакатастрофы пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября легкомоторный самолет упал в провинции Толедо в Испании. В результате авиапроисшествия погибли два человека.

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