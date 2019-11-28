Гагра, Абхазия, , 23:12 — REGNUM Перестрелка произошла в абхазском городе-курорте Гагра. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД Абхазии.

По предварительным данным, стрельба произошла вечером 28 ноября. В результате перестрелки ранения получил как минимум один человек.

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города Сочи в Краснодарском крае. О его состоянии не сообщается.

Причины и обстоятельства перестрелки уточняются. На месте происшествия работают сотрудники МВД Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало подробности стрельбы в столице Абхазии городе Сухуме, в результате которой погибли два человека, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

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