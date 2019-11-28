Джибути, , 22:53 — REGNUM В Республике Джибути в течение одних суток выпала двухлетняя норма осадков, сообщает 28 ноября пресс-служба МВД Джибути.

Известно о девяти погибших, семеро из которых дети.

По имеющимся данным, в результате сильных ливней в зону наводнений и подтоплений попали 250 тыс. человек, затоплены жилые и общественные здания, а также объекты инфраструктуры.

«Сильные дожди спровоцировали внезапное наводнение в Джибути: за день выпал двухлетний объём осадков», — указано в сообщении.

В городе Джибути отмечено затопление 14 школ, из-за сильных дождей и наводнения начались перебои с электричеством.

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