* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 22:48 — REGNUM 28 ноября стало известно, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущие деятельность в Западной Африке, взяли на себя ответственность за гибель 13 французских солдат, сообщает издание Le Point.

В заявлении террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было передано 28 ноября, сообщалось, что боевики берут на себя ответственность за крушение двух вертолетов ВВС Франции, произошедшее на юге Мали в рамках военной операции «Бархан». На борту находилось 13 военнослужащих, все они погибли.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Франции опубликовал заявление, в котором говорилось, что о причинах катастрофы станет известно после расшифровки черных ящиков. Одной из наиболее предполагаемых версий была атака на вертолеты, но и не отрицалась возможность несчастного случая.