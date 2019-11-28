Нижний Новгород, , 22:19 — REGNUM Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков призвал не делать преждевременных выводов, а дождаться завершения работы следственного управления СКР по региону, которое разбирает инцидент с массовым отравлением газом школьников в селе Вад.

«Предварительная версия причин происшествия в Вадском районе, выдвинутая Следственным комитетом, не изменилась. Следствие ещё идёт, давайте дождёмся его результатов», — цитирует министра «НТА-Приволжье».

Напомним, днем 25 ноября в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы более 40 школьников. В качестве предварительной причины происшествия указывался выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции (ГРС) и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы. По данному факту проводят проверку региональные СУ СКР и прокуратура. Также поручил найти виновных в инциденте губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» изначально отвергало версию причин происшествия, которая указывала на местную газораспределительную станцию.

В заключении регионального управления Ростехнадзора говорится, что ведомство не выявило отказов в работе оборудования станции и ошибок в работе специалистов. Кроме того, работы по сливу одоранта в емкость хранения и заправка одорантом расходных емкостей на ГРС не проводились 25 ноября.

А по данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во время происшествия ветер дул от Вадской школы в сторону ГРС, а не наоборот, как предполагалось изначально, и запах со станции таким образом не мог попасть в школу.