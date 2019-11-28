Кострома, , 21:53 — REGNUM В Костроме мужчина получил 1 год и 1 месяц колонии строгого режима за нападение на медиков бригады скорой медицинской помощи, — сообщает прокуратура региона

41-летний костромич признан виновным по статье «Угроза убийством».

Преступление произошло год назад. Мужчина был в гостях у знакомого. Они распивали спиртное, гостю стало плохо, хозяин квартиры вызвал скорую помощь. Когда медики привели мужчину в чувство, он с ножом в руках и с криками «Кто такие? Убью!» кинулся на женщину-фельдшера. Второй медработник успел выбежать из комнаты.

Буйный костромич успокоился только после того, как его товарищ по застолью ударил его по голове. В суде обвиняемый уверял, что ничего не помнит, что у него был приступ эпилепсии, однако судебно-психиатрическая экспертиза это не подтвердила. Учитывая наличие условного срока за грабеж, костромич получил уже реальный срок.