Оренбург, , 21:49 — REGNUM В Оренбурге 17 школьников заразились кишечной инфекцией. Об этом 28 ноября сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Все случаи заболевания выявлены среди учащихся средней школы №86 Оренбурга. Из соображений безопасности в школе с 29 ноября закрыт пищеблок.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил региональным министрам образования и здравоохранения организовать проверку пищевого блока в школе. Также проверка будет проведена на производственной базе поставщика питания в образовательное учреждение. По результатам проверки будут приняты меры.

В связи с закрытием пищеблока, школа временно перейдёт на четырёхчасовой учебный день. Контроль над ситуацией осуществляет региональное отделение Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением детей в детском саду города Беслана.

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