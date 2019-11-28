Краснодар, , 21:45 — REGNUM Бывший начальник отдела внутренних дел Кущевского района Краснодарского края найден мёртвым у себя дома.

«Коммерсантъ-Юг» сообщает, что тело Владимира Финько было обнаружено в его доме в Краснодаре, по предварительным данным, имеются признаки насильственной смерти. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, по предварительным данным, он покончил с собой. По факту смерти экс-начальника РОВД проводится проверка.

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.