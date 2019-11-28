Донецк, , 21:52 — REGNUM Мирный житель был ранен при обстреле украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские войска открыли огонь со стороны населённого пункта Красногоровка в направлении населённого пункта Старомихайловка из бортового вооружения БМП-2. По территории ДНР боевики Киева произвели 15 выстрелов.

В результате обстрелов получил ранения мирный житель ДНР, мужчина 1977 года рождения. Он получил осколочные ранения рук и мягких тканей головы.

Пострадавшего госпитализировали в Республиканский травматологический центр. Угроза его жизни отсутствует. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 случаях нарушения режима перемирия в ДНР со стороны украинских войск.

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