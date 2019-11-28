Москва, , 21:11 — REGNUM Десятилетний ребёнок был сбит водителем легкового автомобиля на востоке Москвы. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла около 19:20 мск в районе Северное Измайлово на улице 3-я Парковая. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda сбил ребёнка, девочку десяти лет.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. По оценке врачей, ребёнок получил лёгкие травмы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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