Киев, , 20:59 — REGNUM Осуждённый продолжал после отбытия срока наказания содержаться в колонии на Украине. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В государственном учреждении «Бориспольская исправительная колония (№ 119)» во время личного приёма, который вёл заместитель прокурора Киевской области, к нему обратился один из осуждённых. Он жаловался на действия администрации учреждения, которая, по его словам, продолжала удерживать его в колонии после истечения срока наказания, назначенного ему судом.

По фактам, о которых сообщил осуждённый, была назначена проверка. В результате проверки было установлено, что срок отбывания наказания у осуждённого закончился 9 ноября текущего года, следовательно, удержание его после истечения срока наказания является нарушением закона.

Было установлено, что администрации колонии факт о незаконном удерживании осуждённого в учреждении был известен, но освободили его лишь после вмешательства прокуратуры. По факту выявленного нарушения было назначено служебное расследование для выявления лиц, виновных в произошедшем, и привлечения их к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о многочисленных нарушениях, выявленных прокуратурой Ульяновской области в деятельности одной из исправительных колоний регионального УФСИН России.

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