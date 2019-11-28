Копенгаген, , 22:49 — REGNUM Полиция Копенгагена подстрелила мужчину в его квартире на улице Хиллерёгаде 74 в районе Нёрребро. Об этом сообщил дежурный полицейский Микаэль Андерсен. В настоящее время дело передано независимому правоохранительному органу.

По словам представителей полиции, мужчина «вел себя неадекватно и представлял угрозу как самому себе, так и полицейским». Поэтому сотрудники решили открыть огонь для того, чтобы обезвредить мужчину. Его жизнь находится вне опасности. Андерсен добавил, что, поскольку дело передано независимому органу, полиция не имеет право раскрывать какие-либо иные детали. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Независимый правоохранительный орган (Den Uafnængige Politianklagemyndighed) является автономной инстанцией, действующей в рамках министерства юстиции. Создан орган был по решению Фолькетинга в 2012 году. Он занимается разбирательством жалоб в отношении действий полиции.