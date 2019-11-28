Воронеж, 28 ноября 2019, 20:35 — REGNUM На взлетно-посадочной полосе аэропорта Воронежа автотягач столкнулся с авиалайнером Airbus авиакомпании S7, собиравшимся вылетать в Москву, сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
По информации агентства, инцидент произошёл в ходе обработки взлетно-посадочной полосы при сложных погодных условиях.
Самолет авиакомпании S7 должен был отправиться в столичный аэропорт «Домодедово». Самолет остаётся в Воронеже до устранения повреждений.
Происшествие расследует комиссия.
По имеющимся данным, в результате столкновения люди не пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт Воронежа задержал ряд авиарейсов по причине обледенения взлётно-посадочной полосы.
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