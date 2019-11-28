Багдад, , 20:05 — REGNUM До 25 человек возросло число погибших в результате беспорядков в иракском городе Эн-Насирия, который является административным центром провинции Ди-Кар в Ираке. Об этом 28 ноября сообщает телеканал Al Arabiya.

В городе произошли массовые столкновения участников акций протеста с силовиками. В настоящее время известно о 25 погибших и 223 пострадавших. Демонстранты захватили в городе два моста. В настоящее время в Эн-Насирии введён комендантский час.

В связи с беспорядками и когда стало известно о 22 погибших в результате столкновений между полицией и протестующими, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди отправил в отставку генерала, отправленного в город с поручением навести порядок.

Акции протеста в Ираке начались в октябре текущего года. Люди протестуют против ухудшения качества жизни и коррупции. Демонстрации часто переходят в столкновения с силовиками. За время протестов в Ираке в результате беспорядков погибло около 350 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 47 сотрудниках полиции, которые получили травмы и ранения в результате беспорядков в городе Наджаф на юге Ирака.

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