Дрезден, Германия, 28 ноября 2019, 19:43 — REGNUM Власти и полиция Дрездена объявили о готовности выплатить денежную награду за помощь в розыске преступников, ограбивших сокровищницу «Зелёный свод».
Сообщение об этом опубликовано 28 ноября полицией Саксонии.
Власти Дрездена и правоохранители заявляют, что выплатят вознаграждение до €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления сокровищницы «Зелёный свод», произошедшем 25 ноября.
Расследованием занимается специальная комиссия из 40 человек, и руководит ею отдел прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.
«Мы употребим все средства, чтобы довести это расследование до конца», — указано в заявлении главы полиции федеральной земли Саксония Хорста Крецшмара и старшего прокурора Клауса Ревекампа.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод» и похитили среди прочего три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.