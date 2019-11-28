Дрезден, Германия, , 19:43 — REGNUM Власти и полиция Дрездена объявили о готовности выплатить денежную награду за помощь в розыске преступников, ограбивших сокровищницу «Зелёный свод».

Сообщение об этом опубликовано 28 ноября полицией Саксонии.

Власти Дрездена и правоохранители заявляют, что выплатят вознаграждение до €500 тыс. за помощь в расследовании ограбления сокровищницы «Зелёный свод», произошедшем 25 ноября.

Расследованием занимается специальная комиссия из 40 человек, и руководит ею отдел прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.

«Мы употребим все средства, чтобы довести это расследование до конца», — указано в заявлении главы полиции федеральной земли Саксония Хорста Крецшмара и старшего прокурора Клауса Ревекампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября грабители проникли в сокровищницу саксонских королей «Зелёный свод» и похитили среди прочего три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.