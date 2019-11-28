Москва, , 19:36 — REGNUM В Москве задержан гражданин, сообщивший о готовящемся взрыве на востоке столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный сообщил об угрозе взрыва в ОМВД России по району Гольяново. Отдел полиции расположен на востоке столицы по адресу: ул. Байкальская, д. 20, корп. 1

Сообщившее о взрывном устройстве лицо было установлено и задержано. Процессуальное решение в отношении гражданина будет принято после проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 ноября прошла серия сообщений с угрозами взрывов в зданиях районных судов.

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