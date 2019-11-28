Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM Правоохранительные органы проверили в Петербурге здания всех судов, которые сегодня днем получили на почту сообщения о «заминировании». Об этом ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, около 14 часов на электронные адреса нескольких судов города на Неве поступили сообщения о якобы заложенной взрывчатке."Минеры» требовали 120 биткоинов — примерно 57 млн рублей.

В результате городской суд, Санкт-Петербургский гарнизонный военный, а также Смольнинский, Фрунзенский, Кировский, Пушкинский и Красногвардейский районные суды были вынуждены приостановить работу, а персонал и посетителей — эвакуировать.

«Все суды возвращаются к работе. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — пояснила собеседница агентства.